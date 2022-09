Elezioni, seggi aperti alle 7: al voto oltre 50 milioni di italiani

Hanno aperto regolarmente alle 7 i seggi per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Per questo turno elettorale le sezioni sono in totale 61.556. Gli elettori chiamati al voto sono 50.869.304, di cui 4.741.790 all'estero. Le operazioni di voto si concluderanno alle 23. In Sicilia gli elettori voteranno anche per il rinnovo dell'Assemblea Regionale.