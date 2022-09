Elezioni, Salvini: premiership? Per me sarebbe entusiasmante

"Chi prende un voto in più avrà l'onore e l'onere di indicare chi prenderà per mano questo Paese.

Per me sarebbe entusiasmante". Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda dei giornalisti a Milano sulla partita della premiership nel centrodestra. Il leader del Carroccio ha poi aggiunto: "A me interessa poco stravincere e avere un milione di disoccupati in piazza il 2 novembre. Non è possibile, non è pensabile. Mi interessa vincere e governare un Paese vivo, non un Paese in ginocchio".