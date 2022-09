Elezioni, Salvini: "Coi decreti sicurezza i reati diminuivano"

"Posso riscontrare che quando erano in vigore i decreti sicurezza, quando si controllavano i confini, si assumevano forze dell'ordine e si accendevano telecamere, i reati diminuivano".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a margine del comizio a Piacenza. Salvini ha poi aggiunto che "per me lo stupratore e lo spacciatore dovrebbero essere trattati come l'assassino" e che "occorre espellere i troppi clandestini che sono in Italia a delinquere".