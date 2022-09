Elezioni, Berlusconi: Europa si sente garantita da presenza FI nel governo

Silvio Berlusconi rivendica l'importanza di Forza Italia in un prossimo esecutivo.

"Il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, è venuto in Italia per dire che l'Europa si sente garantita dalla nostra presenza nel governo", sottolinea Berlusconi, ospite di "Pomeriggio cinque". "Come potrebbe l'Europa avere timori di un governo di cui noi siamo parte essenziale? Per questo scegliere Forza Italia per un elettore moderato, liberale, europeista, è l'unica espressione di voto razionale e utile", aggiunge il leader di FI.