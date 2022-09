Berlusconi: "Forza Italia determinante, finita stagione larghe intese"

Il problema di un governo di larghe intese dopo le elezioni "non si porrà perché avremo una maggioranza ampia.

Il governo di larghe intese è stato voluto da me per primo, ma appartiene a una stagione politica finita". Lo afferma Silvio Berlusconi, in un'intervista a La Sicilia. "Il ruolo di Forza Italia - aggiunge - è determinante perché dal punto di vista numerico, ma anche da quello politico, senza di noi non potrebbe esistere un esecutivo di centrodestra".