Tajani dopo le Europee: "Le Pen? Ha posizioni lontane dal Ppe"

L'alleanza per designare la nuova commissione si potrebbe allargare "magari la Lega, perché no? Ma serve tempo per costruire alleanze, un passo per volta". Nella prossima Commissione una cosa è sicura secondo Tajani, cioè che l'Italia dovrà avere "un commissario di alto profilo con una delega importante, che sia anche un vicepresidente, cosa che oggi non abbiamo". Infine il voto delle Europee che ha visto il sorpasso di Forza Italia sulla Lega.