Europee, Roberto Salis: "Negano il diritto di voto a mia figlia Ilaria"

"Ho parlato con Ilaria, mi ha detto che nel carcere hanno chiesto a tutte le detenute se volevano votare e lei ovviamente ha risposto di sì, ma le è stato detto che c'è una carenza legislativa italiana che non le consentirebbe di votare".

Lo ha affermato Roberto Salis, padre della detenuta italiana in carcere a Budapest da oltre 15 mesi, con l'accusa di aver aggredito dei militanti neonazisti, e candidata alle Europee con Avs. "Ha interpellato l'ambasciata che non le ha saputo dare risposta, c'è una palese violazione dei diritti umani in corso in Ungheria e ci vorrebbe una presa di posizione chiara del governo", ha aggiunto.