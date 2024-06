Europee, Paolo Liguori: "Il successo di Forza Italia? Voto dedicato al ricordo di Berlusconi"

Liguori smonta poi le affermazioni di chi sostiene che dopo il voto europeo in Italia sia nata una polarizzazione tra la premier Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. "Non sono convinto di questo perché Schlein col suo atteggiamento ha consentito a tutti gli amministratori locali del suo partito di aumentare i voti e vincere. Meloni invece ha consentito di far ottenere un buon successo anche a Tajani e un recupero alla Lega", ha spiegato.