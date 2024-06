Europee, il Nord e il Centro premiano FdI: al Sud cresce il Pd

Il partito del non voto resta saldamente al primo posto ed è un dato decisamente rilevante se si vanno ad analizzare i voti assoluti rispetto all'ultimo test elettorale, delle politiche del 2022. In questo senso va sottolineato come FdI, che si conferma saldamente al primo posto tra i partiti italiani, perda circa 600mila elettori in termini assoluti. Più della Lega che ne perde circa 400mila e di Forza Italia che ne ottiene circa 300mila in meno.