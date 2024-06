Elezioni europee, 12 in lizza per 8 seggi: ecco chi aspetta le scelte dei big delle preferenze

Dodici aspiranti europarlamentari per otto seggi. Il loro destino dipenderà dalle scelte di quattro campioni delle preferenze: Vannacci per la Lega, Zan per il Pd, Lucano e Salis per AvS. Mancano ancora 15 giorni perché diventi definitiva la lista dei 76 italiani che per i prossimi cinque anni ci rappresenteranno a Bruxelles (e Strasburgo).