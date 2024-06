Elezioni europee, i risultati in Italia Regione per Regione

Il voto delle europee in Toscana fotografa il Pd come prima forza politica nella regione con il 31,91%, in calo rispetto alla tornata del 2019. Al secondo posto il partito di Giorgia Meloni con il 27,42%, che compie un vero balzo in avanti rispetto alle precedenti europee. Terza forza politica nella regione è M5s che spunta l'8,2%. Il Carroccio si ferma al 6,21%.