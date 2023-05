Elezioni comunali, si vota il 14-15 maggio: sfida in 13 capoluoghi

Alleanze alla prova, dunque, con l'incognita astensionismo , in continua crescita nelle ultime consultazioni. Alle amministrative di giugno ha votato infatti il 54% degli aventi diritto, il 5,4% in meno rispetto alla precedente tornata.

Oltre che a Latina (dove l'uscente Coletta si ripresenta), situazione anomala anche a Massa, dove il sindaco di centrodestra Francesco Persiani - il primo nella storia della città - è stato sfiduciato il primo marzo. Si ricandida a questa tornata con Lega, Forza Italia e liste civiche; Fratelli d'Italia sostiene però un altro nome, Marco Guidi. Il centrosinistra prova a riconquistare Massa con Enzo Romolo Ricci. Proprio a Massa, durante un comizio elettorale, il leader M5s Giuseppe Conte è stato aggredito da un No vax in piazza .

Imperia

Curiosità a Imperia, dove l'uscente di centrodestra Claudio Scajola, ex ministro dell'Interno, è sfidato - per il centrosinistra - dal vicecommissario di polizia Ivan Bracco, che dal 2010 ha indagato su Scajola per sei diverse inchieste, tutte archiviate tranne una, quella in cui il politico avrebbe favorito la latitanza dell'ex deputato Amedeo Matacena (in primo grado è stato condannato a due anni).