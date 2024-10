Usa 2024, Fbi arresta afghano: "Preparava attentato nel giorno delle elezioni"

L'Fbi ha arrestato un uomo afghano accusato di pianificare un attentato il giorno delle elezioni negli Stati Uniti. Lo ha comunicato il Dipartimento di Giustizia. Nasir Ahmad Tawhedi, 27 anni, residente a Oklahoma City, si legge in una nota, avrebbe "cospirato e tentato di fornire sostegno materiale all'Isis" e "ottenuto armi da fuoco e munizioni per condurre un violento attacco sul suolo americano in nome dell'Isis". In particolare, "avrebbe preso provvedimenti per liquidare i beni della sua famiglia, reinsediare i membri della sua famiglia all'estero, acquisire fucili d'assalto e munizioni AK-47 e commettere un attacco terroristico negli Stati Uniti".