Usa 2024, Trump agli americani all'estero: "Stop doppia tassazione"

Donald Trump corteggia gli americani che vivono all'estero promettendo, se vincerà le elezioni, di mettere fine alla "doppia tassazione". "Gli Stati Uniti tassano i cittadini senza considerare dove vivono nel mondo, il che è diverso dalla maggior parte degli altri paesi che utilizzano la tassazione basata sulla residenza", ha detto. Il Dipartimento di Stato stima che ci siano fino a 9 milioni di americani che vivono o prestano servizio all'estero, ma questo non li esenta dal presentare le dichiarazioni dei redditi negli Usa. La maggior parte degli americani che vivono all'estero non pagano tasse negli Stati Uniti, ha precisato Trump, ma presentare le dichiarazioni può essere un processo complicato e per coloro che vivono in una giurisdizione che non ha un trattato fiscale con gli Stati Uniti potrebbe significare pagare le tasse due volte.