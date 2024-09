"La verità è che la minaccia alla democrazia non sono io ma Harris e i Democratici". Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio a Uniondale, Long Island, in vista delle elezioni Usa 2024. "Basta con le bugie, basta con le bufale giudiziarie, basta dire che trasformerò questo Paese in una dittattura", ha proseguito il tycoon.