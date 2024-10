Usa 2024, Trump minaccia dazi all'Unione europea

L'Unione europea dovrà "pagare un prezzo elevato" per non acquistare abbastanza prodotti americani. E' la nuova promessa di Donald Trump in caso di vittoria alle elezioni presidenziali Usa 2024. "Vi dirò una cosa - ha detto il tycoon rivolgendosi ai suoi sostenitori in Pennsylvania -: l'Unione europea sembra così carina, così adorabile, vero? Tutti i bei paesini europei che si uniscono ma non prendono le nostre auto, non prendono i nostri prodotti agricoli. Vendono milioni e milioni di auto negli Stati Uniti. No, no, no, dovranno pagare un prezzo elevato", ha ribadito.