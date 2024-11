Ormai mancano poche ore alla notte della verità. Negli Usa è tutto pronto per il voto che porterà all'elezione del nuovo presidente. I candidati Donald Trump e Kamala Harris, consapevoli di quanto la contesa sia incerta, si stanno spendendo fino all'ultimo minuto per portare a casa voti preziosi soprattutto negli Stati che sono ancora in bilico e che saranno decisivi per la vittoria finale.