Usa 2024, sondaggio Nyt: Kamala Harris in vantaggio in tre Stati in bilico

Kamala Harris è in vantaggio su Donald Trump di quattro punti percentuali in tre Stati cruciali per il voto Usa, secondo l'ultimo sondaggio del New York Times/Siena College. La candidata dem supera il repubblicano in Wisconsin, Pennsylvania e Michigan: la maggior parte degli intervistati ritiene la vicepresidente "più intelligente" e "caratterialmente più adatta" a guidare gli Stati Uniti rispetto al tycoon.