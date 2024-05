Usa 2024, scontro tra i Kennedy: il nipote di JFK insulta il cugino

Jack Schlossberg, nipote dell'ex presidente americano John F.

Kennedy, ha insultato in una serie di video sui social il cugino Robert F. Kennedy Jr. Schlossberg ha definito il candidato alle presidenziali Usa 2024 "non intelligente e bugiardo", ha suggerito che stia usando steroidi, e lo ha ritratto come un "tirapiedi" della Russia e di Donald Trump. Il nipote di JFK, schierato dalla parte di Biden, ha definito "imbarazzante" la campagna presidenziale del cugino.