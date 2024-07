La campagna di Joe Biden sta conducendo dietro le quinte dei sondaggi fra gli elettori per conoscere i punti di forza di Kamala Harris e per vedere quale potrebbe essere la performance della vicepresidente contro Donald Trump in vista delle presidenziali Usa 2024. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali i sondaggi servono per raccogliere informazioni da eventualmente presentare al presidente.