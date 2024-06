Usa 2024, media: la famiglia esorta Biden a restare in corsa

La famiglia di Joe Biden, riunita a Camp David, lo sta esortando a restare in corsa e a continuare a combattere nonostante la debacle nel dibattito tv con Donald Trump, anche se alcuni membri del suo clan hanno espresso in privato esasperazione per come è stato preparato all'evento da parte del suo staff. Lo scrive il New York Times citando fonti vicine alla famiglia. Chi ha implorato Biden di resistere alle pressioni per abbandonare è stato il figlio Hunter Biden, al quale il presidente si è rivolto per un consiglio.