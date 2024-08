La campagna di Kamala Harris ha raccolto 310 milioni di dollari a luglio, più del doppio dei 137 milioni di Donald Trump. La maxi raccolta mostra una netta inversione di rotta per i democratici, che negli ultimi mesi con Joe Biden avevano visto crollare il loro vantaggio economico sui repubblicani. Solo nella prima settimana in corsa per la Casa Bianca, la campagna di Harris aveva annunciato di aver raccolto 200 milioni.