"La mia presidenza non sarà in continuità con Joe Biden. Io rappresento una nuova generazione di leadership". Lo ha detto Kamala Harris in un'intervista a Fox News. "Gli americani - ha aggiunto la candidata dem alla Casa Bianca - sono pronti a girare pagina dalla retorica di Donald Trump". Rispondendo alla domanda se ritenesse "stupidi" gli elettori che votano il tycoon, Kamala Harris ha affermato: "Non direi mai questo del popolo americano, è Trump che sminuisce le persone".