Presidenziali Usa, i media dopo il duello con Trump: "I democratici valutano l'ipotesi di sostituire Biden"

"Sono molto preoccupato - ammette un esponente dem al Wall Street Journal -, spero non sia troppo tardi per cambiare". E un altro del partito: "Con l'uomo accanto a Trump non si vince". Il portavoce della campagna: "Biden non lascerà la corsa". E parteciperà al secondo dibattito a settembre