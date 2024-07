Usa 2024, media: "I democratici valutano una nomination di Biden già a luglio"

Il partito democratico sta valutando la possibilità di effettuare la nomination ufficiale di Joe Biden già nella seconda metà di luglio per cercare di stemperare le voci su una sua sostituzione nella corsa alla Casa Bianca. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali una delle ipotesi è il 21 luglio, quando il comitato per le credenziali della convention democratica si riunirà virtualmente per finalizzare le procedure della convention che si apre il 19 agosto.