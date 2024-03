Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in Georgia e in Mississippi e ha raggiunto il quorum matematico per la nomination alla Casa Bianca in vista delle elezioni di Usa 2024.

Lo riferisce la Cnn. Biden ha ottenuto infatti abbastanza delegati per rivendicare la sua nuova candidatura. Secondo una proiezione della Cnn, Donald Trump si è aggiudicato le primarie repubblicane sempre in Georgia e in Mississippi.