L'America si ferma per il primo dibattito presidenziale in vista delle elezioni Usa 204 di novembre. Joe Biden e Donald Trump, alle 21 ora locale (le 3 del mattino in Italia), saranno infatti l'uno di fronte all'altro per la prima volta dall'ottobre 2020 in un dibattito tv che si terrà ad Atlanta, in Georgia. L'evento, trasmesso sulla Cnn, durerà 90 minuti e sarà moderato da Jake Tapper e Dana Bash, due dei volti più noti dell'emittente.