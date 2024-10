La democrazia statunitense sarebbe "a rischio" con una vittoria di Donald Trump alle elezioni del prossimo 5 novembre. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un evento in New Hampshire. "Dobbiamo assolutamente vincere", ha affermato, aggiungendo di avere sentito lo stesso messaggio da parte di "ogni singolo leader straniero" con cui ha parlato. Trump e i repubblicani che lo sostengono, ha continuato, sono "un pericolo per la nostra democrazia".