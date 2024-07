In vista delle elezioni Usa 2024, Joe Biden insiste nel respingere gli inviti a lasciare la corsa alla Casa Bianca. In un'intervento a sorpresa su Msnbc, il presidente americano afferma: "L'elettore democratico medio mi vuole ancora presidente. Non mi importa di quello che vogliono le elite del partito, non vado da nessuna parte". Poi rincara la dose: "Ho battuto Donald Trump l'ultima volta, e lo batterò ancora".