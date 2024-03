Usa 2024, Biden: "Batterò di nuovo Trump"

In vista delle presidenziali Usa 2024, Joe Biden è fiducioso di vincere e non ha mai dubitato di correre di nuovo, secondo quanto confidato da lui stesso al New Yorker.

"Ricordate che nel 2020 mi avete detto che non avrei vinto? E che poi nel 2022 mi avete detto che ci sarebbe stata un'onda repubblicana, che invece non c'è stata? E che nel 2023 mi avete detto che ci avrebbero preso di nuovo a calci nel sedere e invece abbiamo vinto ogni gara? Nel 2024 penso che vedrete la stessa cosa", afferma. "Sono l'unico che abbia mai battuto Trump. E lo batterò di nuovo", assicura.