Usa 2024, Biden attacca Trump: "Incontra l'autoritario Orban"

In un appuntamento di campagna elettorale in vista delle presidenziali Usa 2024, Joe Biden è tornato ad attaccare a viso aperto lo sfidante repubblicano Donald Trump sulla questione della democrazia e della libertà.

"Sapete con chi ha un appuntamento giù a Mar-a-Lago? - ha chiesto Biden ai sostenitori di Philadelphia - Col premier Viktor Orban dell'Ungheria, il quale ha dichiarato apertamente di non ritenere che la democrazia funzioni. Ecco con chi si incontrerà. Vedo un futuro in cui difenderemo la democrazia, non la ridimensioneremo", ha aggiunto.