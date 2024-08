Se Donald Trump dovesse vincere le elezioni Usa 2024 Joe Biden andrebbe all'inaugurazione. "Ci andrei perché io sono educato non come lui", ha detto l'inquilino della Casa Bianca ai giornalisti prima di salire sull'Air Force One diretto a New Orleans. Quanto al fatto che Biden ha più volte definito il tycoon "un pericolo per la democrazia", ha affermato: "Quello è un dato di fatto".