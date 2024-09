Si entra nella fase più calda della corsa alle presidenziali Usa 2024. Kamala Harris ha accettato l'invito della Cnn per un dibattito il 23 ottobre ad Atlanta e ha rilanciato la sfida al suo avversario repubblicano. Donald Trump non ha però raccolto la sfida della vicepresidente, ribadendo che non "ci sarà un altro faccia a faccia".