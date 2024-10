Uomo armato arrestato vicino a un comizio di Trump: un nuovo tentativo di omicidio?

Un uomo armato è stato arrestato sabato nella valle di Coachella, in California, nella zona dove era in corso una visita elettorale dell'ex presidente americano e candidato alle elezioni Donald Trump. L'uomo, identificato nel 49enne Vem Miller, è stato fermato mentre era alla guida del suo Suv nero e aveva con sé un fucile a pallettoni carico, una pistola e un caricatore ad alta capacità per l'arma. Secondo i giornali americani non è escluso che si sia trattato di un nuovo tentativo di omicidio, sventato all'ultimo minuto dagli agenti, dopo l'attentato a Trump di luglio e gli spari di un mese fa nelle vicinanze dell'ex presidente.