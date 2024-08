Usa 2024, Trump mette in discussione i diritti delle persone transgender

"Il nostro Paese è stato avvelenato. E le vostre scuole e i vostri figli stanno soffrendo molto perché vanno in classe e prendono malattie, e non parlano nemmeno inglese", ha detto Trump riferendosi ai migranti che attraversano illegalmente il confine. Il tycoon ha aggiunto che i consigli d'istituto scolastici sono diventati "come dittature" ostili ai desideri dei genitori. "Sono a favore dei diritti dei genitori fino in fondo. Non concepisco nemmeno il fatto di non esserlo".