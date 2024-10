Usa 2024, quali sono gli Stati in bilico e perché il voto si deciderà lì

A ridosso del cruciale Midwest c'è un altro Stato fondamentale per la cosa alla Casa Bianca. Innanzitutto perché la Pennsylvania è il più popoloso tra gli Stati in bilico, e di conseguenza mette in palio il maggior numero di grandi elettori: ben 19. Kamala Harris è chiamata alla vittoria in quello che è storicamente un fortino dei democratici, almeno dal 1992. Negli ultimi anni la demografia ha però cambiato le carte in tavola, soprattutto perché in Pennsylvania si sono trasferiti decine di migliaia di pensionati che lavoravano a New York e in generale sulla East Coast. Bacino elettorale tendenzialmente democratico, ai quali però fanno da contraltare gli altrettanto numerosi abitanti delle zone rurali dove l'industria non è arrivata. E che preferiscono Trump. Nel 2020 Biden si aggiudicò lo Stato per appena 81mila voti. Quattro anni prima Trump lo strappò alla Clinton per sole 45mila schede in più. Oggi chi vive in Pennsylvania ha detto di essere stato letteralmente bombardato da spot e messaggi elettorali da entrambi i candidati. Secondo un rapporto di AdImpact, da quando Biden si è ritirato dalla corsa presidenziale e ha appoggiato Harris a fine luglio, i democratici hanno speso circa 159 milioni di dollari in pubblicità in Pennsylvania. Anche i repubblicani si sono dati da fare, investendone circa 121 milioni. I cittadini della Pennsylvania hanno votato per il vincitore di ogni elezione presidenziale dal primo governo di Barack Obama (2008). Molti analisti segnalano una propensione per Donald Trump. Quella del tycoon è una ricetta popolare per gli elettori bianchi senza laurea, gli anziani e gli operai, compresi molti che hanno lavorato nelle industrie in declino dell'acciaio, del carbone e della manifattura. Questi costituiscono circa la metà degli aventi diritto. Kamala Harris e i democratici hanno in mano invece molti sobborghi intorno alle grandi città dello Stato, Pittsburgh e Philadelphia.