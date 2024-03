Usa 2024, Trump vince caucus in Missouri e convention in Michigan

L'ex presidente americano ha vinto a valanga i caucus del partito repubblicano in Missouri , conquistando altri delegati necessari a conquistare la nomination repubblicana per la Casa Bianca . Il tycoon ha ottenuto l'88% dei voti, rispettando le attese, contro circa il 12% di Nikki Haley . Trump si è poi aggiudicato anche la convention del partito in Michigan dopo aver vinto le primarie martedì.

Tgcom24

La nuova vittoria di Trump, anticipata dalle proiezioni preliminari, rappresenta una nuova sconfitta per l'ex ambasciatrice Haley, che finora non è riuscita a battere l'ex presidente in nessuna delle primarie iniziate con i caucus in Iowa. Alle primarie di martedì, il tycoon ha vinto con uno scarto di 40 punti rispetto all'ex governatrice della Carolina del Sud, conquistando un totale di 16 delegati. Con la vittoria alla convention ne prenderebbe altri 39, anche se per il momento le proiezioni ne hanno assegnati solo 33.