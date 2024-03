Usa 2024, l'outsider che ha battuto Biden nelle Samoa: "Do energia ai giovani"

"Se Biden parla solo di Trump, di politica estera e di guerre straniere, non vincerà a novembre. Bisogna avere un'agenda chiara e positiva". Pur lodando Biden per il suo "servizio straordinario", Palmer lo ha invitato a "passare il testimone alla prossima generazione di americani".

Chi è Jason Palmer

Jason Palmer è un imprenditore che non ha mai ricoperto una carica politica. Ha 52 anni, è originario di Baltimora, nel Maryland, ed è attualmente partner di New Markets Venture Partners. In precedenza ha lavorato presso la Bill and Melinda Gates Foundation, Microsoft e Kaplan.