Usa 2024, Nikki Haley contestata per posizioni anti-Iran

Negli Usa Nikki Haley, candidata alle primarie presidenziali del Partito repubblicano, è stata oggetto di alcune contestazioni domenica nel corso di un comizio in South Carolina, Stato di cui in passato è stata governatrice.

Durante il comizio Haley ha accusato l'amministrazione del presidente Joe Biden di debolezza nei confronti dell'Iran, sostenendo che la Casa Bianca dovrebbe smettere di provare a riesumare l'accordo sul nucleare iraniano, e sostenendo che l'amministrazione "non sta facendo nulla" per fermare gli attacchi contro le forze Usa in Medio Oriente. Dalla platea, però, alcuni elettori repubblicani hanno vociato: "Basta guerre. Basta con il complesso militare industriale. Vogliamo che l'America sia al primo posto".