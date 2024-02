Usa 2024, giudice Illinois: "Trump ineleggibile alle primarie dello Stato"

Il tycoon annuncia ricorso e intanto esulta per la decisione della Corte Suprema che ha aperto alla possibilità di concedergli l'immunità nel processo in cui è accusato di aver complottato per rovesciare le elezioni del 2020

Il giudice ha però ritardato l'entrata in vigore della sua sentenza alla luce di un previsto appello dell'ex presidente americano. L' Illinois è ora il terzo Stato in cui Trump è stato escluso, dopo Colorado e Maine.

In vista delle elezioni di Usa 2024 , un giudice dell' Illinois ha deciso di escludere Donald Trump dalla competizione per le primarie repubblicane di questo Stato a causa del suo ruolo nell' insurrezione in Campidoglio del 6 gennaio 2021 .

Tgcom24

La decisione Il giudice della contea di Cook, Tracie Porter, si è schierato con gli elettori dell'Illinois che hanno sostenuto che l'ex presidente dovrebbe essere squalificato dalle primarie statali del 19 marzo e dalle elezioni generali del 5 novembre per aver violato la clausola anti-insurrezione del 14esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Le primarie nello Stato si terranno il prossimo 19 marzo ma, poiché è già iniziato il voto anticipato, il giudice ha stabilito che Trump può rimanere in corsa almeno fino a venerdì, dandogli così la possibilità di ricorrere in appello.

Portavoce Trump: "Sentenza incostituzionale, faremo ricorso" Immediata è arrivata la replica del tycoon che ha annunciato che farà appello contro l'ordine del giudice dell'Illinois di rimuoverlo dalle primarie repubblicane in programma in questo Stato il 19 marzo. Come precisato dal suo portavoce, Steven Cheung, "oggi, un giudice attivista democratico dell'Illinois ha sommariamente annullato il consiglio elettorale statale e ha contraddetto le precedenti decisioni di dozzine di altre giurisdizioni statali e federali. Si tratta di una sentenza incostituzionale contro cui faremo tempestivo ricorso in appello".