Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in Georgia e in Mississippi e ha raggiunto il quorum matematico per la nomination alla Casa Bianca in vista delle elezioni di Usa 2024 a novembre.

Biden ha ottenuto infatti abbastanza delegati per rivendicare la sua nuova candidatura. Stessa sorte per Donald Trump, che ha vinto le primarie repubblicane sempre in Georgia, in Mississippi e nello stato di Washington. L'ex presidente si è aggiudicato in tutto 1.221 delegati in vista della convention nazionale dei Repubblicani, più dei 1.215 necessari a ottenere la nomina a candidato alla presidenza Usa.