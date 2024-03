Usa 2024, Biden e Trump vincono le primarie in altri cinque Stati

Joe Biden e Donald Trump hanno vinto le primarie dei partiti democratico e repubblicano che si sono tenute in vista delle prossime elezioni presidenziali in cinque Stati Usa.

Biden si è aggiudicato le primarie dem in Arizona, Illinois, Kansas e Ohio, mentre Trump ha vinto le primarie del Grand Old Party in quei quattro Stati e in Florida, dove invece i democratici non ha organizzato la consultazione, presentando direttamente la sola candidatura di Biden. Sia l'attuale presidente americano sia l'ex presidente hanno già ottenuto il 12 marzo il numero minino dei delegati necessari per la nomina a candidati dei rispettivi partiti.