Primarie Usa, Trump e Biden vincono nel Michigan

Il presidente americano Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump hanno vinto le primarie dei rispettivi partiti nel Michigan.

Trump ha battuto ancora Nikki Haley, ma la candidata repubblicana ha annunciato che intende restare in corsa almeno fino al Super Tuesday. Per Biden, invece, la vittoria è più amara: nel suo partito cresce infatti il numero degli "uncommitted", i non allineati per protesta contro la politica del presidente a Gaza.