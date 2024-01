Elezioni Usa, cosa sono i caucus dominati da Trump? Ecco la differenza rispetto alle primarie

L'ex presidente ha ottenuto il 51% dei voti in Iowa: ecco come repubblicani e democratici scelgono il candidato che correrà per la Casa Bianca alle presidenziali del 5 novembre 2024

Si tratta della prima tappa che porterà alle elezioni presidenziali americane del 5 novembre 2024. Ma che cosa sono i caucus? Qualcosa di simile alle primarie: i due termini spesso vengono utilizzati come sinonimi ma ci sono delle differenze. E sono proprio i caucus dell'Iowa a dare il via alla grande corsa verso la Casa Bianca.

Le primarie in vista delle presidenzaili Nei primi mesi del 2024 il partito repubblicano e quello democratico saranno impegnati a organizzare in tutti gli Stati le elezioni primarie: in questo modo, infatti, scelgono il loro candidato per le presidenziali. E' un iter che inizia proprio il 15 gennaio, con i caucus dell'Iowa, e che, generalmente, termina ad agosto con le grandi convention in cui ogni partito annuncia il candidato alla Casa Bianca.

Le elezioni primarie E i candidati vengono scelti in due modi: con i caucus e le primarie. Le primarie sono certamente più diffuse e avvengono in 40 Stati (quindi la stragrande maggioranza). In questo caso gli elettori votano il loro candidato recandosi al seggio e mettendo la loro preferenza sulla classica scheda elettorale (questo metodo consente anche il voto via posta). Le primarie sono gestite e organizzate dallo Stato.

Quali Stati scelgono i caucus I caucus, gestiti invece dai partiti, oltre che in Iowa, si svolgono anche in Nevada, Missouri, North Dakota, Alaska, Hawaii e Utah. Sono il metodo scelto dai repubblicani, mentre i democratici faranno delle primarie (i cui primi dati saranno noti solo a marzo) che comunque non dovrebbero lasciare incertezza sul vincitore, destinato a essere Joe Biden.

In che cosa i caucus sono diversi dalle primarie Ma perché i caucus sono diversi dalle primarie? Nella sostanza, infatti, si tratta sempre di primarie, cioè di elezioni tramite le quali un partito sceglie il suo candidato. I caucus si svolgono però in modo diverso: consistono, infatti, in migliaia di piccoli dibattiti e comizi organizzati nei vari collegi elettorali durante i quali gli elettori prendono la parola per convincere i presenti a votare un determinato candidato. Questi dibattiti avvengono di solito in luoghi pubblici ma piccoli e raccolti, come ad esempio bar, scuole, chiese, palestre: dopo qualche ora di dibattito, gli elettori scrivono, votando in segreto, il nome del loro prescelto su un foglio.