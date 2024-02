Usa, Biden ha vinto le primarie dem in South Carolina

Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in South Carolina, secondo le proiezioni della stampa americana.

Secondo "Nbc News", Biden ha ottenuto il 97,4% dei consensi, con il 6% dei voti già conteggiati. La vittoria del presidente era stata ampiamente anticipata dai sondaggi, che hanno confermato un vantaggio schiacciante rispetto al deputato Dean Phillips, del Minnesota, e alla scrittrice Marianne Williamson. In palio in South Carolina ci sono 55 delegati sui 2.000 necessari a vincere la nomination democratica alle presidenziali di novembre. Dopo la notizia della vittoria, Biden ha scritto su X di essere "sulla strada per vincere di nuovo la presidenza e sconfiggere ancora una volta Donald Trump".