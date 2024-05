Presidenziali Usa, dibattito Biden-Trump sulla Cnn il 27 giugno

Joe Biden e Donald Trump si sfideranno in un dibattito televisivo sulla Cnn il 27 giugno: il primo confronto tra i due candidati per le presidenziali Usa 2024.

"Ho ricevuto e accettato un invito dalla Cnn per un dibattito il 27 giugno. Tocca a te, Donald", lo aveva sfidato Biden, aggiungendo: "Come hai detto: ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto". E poco dopo la Cnn ha annunciato che Trump ha accettato la sfida.