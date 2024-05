Usa, Joe Biden: vi assicuro che Trump non accetterà esito del voto 

Joe Biden, presumendo di vincere le elezioni presidenziali americane di novembre, ha profetizzato che il suo rivale repubblicano Donald Trump "non accetterà" il risultato del voto, come nel 2020.

"Potrebbe non accettare il risultato delle elezioni, vi assicuro che non lo accetterà, ha detto il presidente Usa in un'intervista alla Cnn. "Viaggio in tutto il mondo e incontro gli altri leader. Sapete cosa dicono? Non scherzo, l'80% di loro, dopo un incontro, mi dice: 'Devi vincere. E' in ballo la democrazia'".