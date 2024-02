Sondaggio Usa: per 86% americani Biden troppo vecchio per secondo mandato

Joe Biden è considerato troppo anziano per essere confermato presidente degli Stati Uniti d'America.

L'86% degli americani, infatti, non lo ritiene adeguato per un secondo mandato. E' quanto emerge da un sondaggio Abc-Ipsos. Non va meglio però al rivale Donald Trump: secondo il 62% degli intervistati anche il tycoon è troppo avanti con gli anni per un simile ruolo.