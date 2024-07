Meta rimuove restrizioni ad account di Trump su Facebook e Instagram

Gli account di Trump erano già stati ripristinati, con alcune restrizioni, all'inizio del 2023, dopo uno stop di due anni, imposto dopo le violenze del 6 gennaio 2021. "Nel valutare la nostra responsabilità nel consentire l'espressione politica, crediamo che il popolo americano dovrebbe essere in grado di ascoltare i candidati alla presidenza sulla stessa base - ha affermato Meta -. Di conseguenza, l'ex presidente Trump, in quanto candidato del partito repubblicano, non sarà più soggetto alle sanzioni di sospensione più severe".