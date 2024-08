Usa 2024, allarme di Google: hacker iraniani vogliono colpire le campagne presidenziali

I nemici degli Usa intensificano gli sforzi per colpire la corsa alla Casa Bianca. Secondo Google, citato dalla Cnn, gli sforzi dell'Iran per hackerare le campagne elettorali americane sono in corso e sono più ampi di quanto inizialmente pensato. I pirati informatici della Repubblica Islamica continuano a puntare gli account e le mail di funzionari statunitensi e di persone associate a Kamala Harris, Donald Trump e Joe Biden.